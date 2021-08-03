Rus Dışişleri: Mercer Street saldırısıyla ilgili İran’a yöneltilen suçlamalar asılsız

İran’ın Mercer Street tankerine saldırısına dahli olduğunu düşünmek için hiçbir nedenin olmadığını söyleyen Kabulov, Tahran’ı suçlayan Batı ülkelerinin tek bir delil sunmadığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Asya Departmanı Direktörü Zamir Kabulov, Sputnik’e açıklamasında, “İran'ın saldırıya karıştığını düşünmek için en ufak bir nedenimiz yok. Bu konudaki fikrimizi, deliller sunulduğu zaman belirteceğiz” ifadesini kullandı.

Tahran’ın, olayın araştırılması için henüz Moskova’ya yardım için başvurmadığını belirten Rus diplomat, “Korkarım onların bunun için zamanı bile olmadı, çünkü her şey son birkaç gün içinde patlak verdi” dedi.

İsrailli milyarder Eyal Ofer'in Zodiac Grubu'na bağlı Zodiac Maritime şirketinin işlettiği, Japon şirkete ait, Liberya bayraklı petrol tankeri Mercer Street'in Hint Okyanusu'nda Umman açıklarında saldırıya uğradığı ve mürettebattan iki kişinin öldüğü bildirilmişti.

Başta İngiltere ve ABD olmak üzere Batı ülkeleri saldırıdan İran’ı sorumlu tutmuştu. İran’ın Londra Büyükelçisi, Britanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştı.