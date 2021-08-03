Rus Dışişleri: Güney güzergahında Afganistan’dan Rusya’ya uyuşturucu kaçakçılığı arttı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Başkanı Vladimir Tarabrin, güney güzergahında Afganistan’dan Rusya’ya uyuşturucu kaçakçılığında bir artış gözlendiğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakanlığı Yeni Tehlike ve Tehditler Dairesi Başkanı Vladimir Tarabrin'e göre, son yıllarda Afganistan’dan uyuşturucu kaçakçılığında Orta Asya ülkelerinden geçerek Rusya’ya uzanan kuzey güzergahındaki hareketlilik önemli ölçüde azaldı. Rusya topraklarına ender olarak büyük miktarda afyon sevkiyatı yapılıyor.

Bunun güvenlik güçlerinin sıkı çalışmaları sayesinde mümkün olduğunu belirten Tarabrin, “Bu arada güney yönünde ve Balkan güzergahının Kafkas kolunda Afganistan’dan uyuşturucu kaçakçılığında bir artış gözleniyor” ifadelerini kullandı.