Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDF) açıklamasına göre, AB San Marino’nun Sputnik V aşı sertifikalarını tanıdı. Böylelikle ülkede verilen aşı sertifikaları AB ve Schengen bölgesindeki ülkelerde geçerli olacak.
AB Komisyonu üyesi Didier Reynders, giderek daha fazla ülkenin AB’nin dijital Kovid-19 sertifika sistemine dahil olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Reynders, komisyonun diğer ülkelerce verilen sertifikaların tanınması için aktif şekilde çalıştığını kaydetti.
BREAKING: The EU Commission recognizes San Marino vaccination certificate. #SanMarino vaccine certificate is now valid throughout the EU and in the countries of Schengen area.— Sputnik V (@sputnikvaccine) August 3, 2021
RDIF daha önce San Marino’da Sputnik V’nin kullanılmasının, ülkenin Avrupa’da koronavirüsü yenen ilk ülke olmasını sağladığı açıklamasını yapmıştı.
San Marino, Sputnik V’yi Şubat 2021’de onaylamıştı.
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