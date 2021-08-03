Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDF) açıklamasına göre, AB San Marino’nun Sputnik V aşı sertifikalarını tanıdı. Böylelikle ülkede verilen aşı sertifikaları AB ve Schengen bölgesindeki ülkelerde geçerli olacak.

AB Komisyonu üyesi Didier Reynders, giderek daha fazla ülkenin AB’nin dijital Kovid-19 sertifika sistemine dahil olmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Reynders, komisyonun diğer ülkelerce verilen sertifikaların tanınması için aktif şekilde çalıştığını kaydetti.

BREAKING: The EU Commission recognizes San Marino vaccination certificate. #SanMarino vaccine certificate is now valid throughout the EU and in the countries of Schengen area. — Sputnik V (@sputnikvaccine) August 3, 2021​

RDIF daha önce San Marino’da Sputnik V’nin kullanılmasının, ülkenin Avrupa’da koronavirüsü yenen ilk ülke olmasını sağladığı açıklamasını yapmıştı.

San Marino, Sputnik V’yi Şubat 2021’de onaylamıştı.