Rusya'da 22 bin 10 yeni Kovid-19 vakası

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, ülke genelinde koronavirüs vakalarının toplamı 6 milyon 334 bin 195’e ulaştı.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'da son 24 saatte 22 bin 10 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Bu, bir önceki güne göre (23 bin 508) yüzde 6.37 daha düşük. Son vakalarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının toplamı 6 milyon 334 bin 195’e ulaştı.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 788 kişi hayatını kaybetti, bu artışla birlikte salgının başından bu yana Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı ölümlerin toplam sayısı 160 bin 925’e yükseldi.

Gün içinde 18 bin 963 kişi sağlığına kavuşurken salgın boyunca iyileşenlerin sayısı 5 milyon 659 bin 746 oldu.