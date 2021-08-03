Kırım, abluka uygulayan Ukrayna'yı dava etmeye hazırlanıyor

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin, yarımadaya karşı su, enerji, ulaşım, gıda ve bankacılık ablukası uygulayan Ukrayna’ya her 5 ablukadan ayrı ayrı dava açmaya hazırlanıyor.

Kırım’ın abluka sonucunun değerlendirilmesinden sorumlu çalışma grubunun başkan yardımcısı olan Kırım Devlet Konseyi üyesi Sergey Trofimov, Sputnik’e açıklamasında, en büyük çaplı davaların su ve enerji ile ilgili olacağını belirterek, “İlk başvurunun önümüzdeki sonbaharda yapılması planlanıyor. Davanın gerekçesi artık oluşturuldu. Halihazırda kuruşuna kadar hasar miktarının belgelendiriliyor” dedi.

Trofimov, “Ön tahminlere göre, hasar miktarı 1 trilyon 470 milyar ruble (yaklaşık 170 milyar TL)” diye ekledi.

Kırım, 2014 yılında yarımadanın Rusya ile yeniden birleşmesinden sonra Ukrayna’nın tek taraflı olarak Dinyeper nehrinden gelen Kuzey Kırım Kanalı’nı kapatmasıyla tatlı su ile ilgili sorunlar yaşıyor. Rusya, Kırım’ın su sorununu 50 milyar ruble (yaklaşık 5.7 milyar TL) harcayarak çözüme kavuşturdu.