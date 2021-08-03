Vektor Merkezi: EpiVakKorona ile aşılananların yüzde 1'inden daha azı Kovid-19'a yakalandı

Rus Vektor Bilim Merkezi, EpiVakKorona ile aşılananların sadece yüzde 0.59’unun Kovid-19’a yakalandığını belirtti.

Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi’inden yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdikleri EpiVakKorona aşısı ile aşılananların sadece yüzde 0.59’unun aşılamadan 21 gün sonra Kovid-19’a yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya’da Kovid-19’a karşı aşılanan kişilerin veri analizi sonuçlarına göre, ülkede tescilli tüm aşıların Kovid-19’a karşı yüksek derecede koruma sağladığına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Federasyonu’nda aşılamanın başlangıcından itibaren elde edilen verilere göre, Sputnik V ile aşılananların yüzde 0.66’sı, EpiVakKorona ile aşılananların yüzde 0.59’u ve KoviVak ile aşılananların yüzde 0.27’si ikinci aşılamadan 21 gün sonra hastalığa yakalandı.”

Açıklamada ayrıca, sadece birinci doz aşı alanlar arasında Sputnik V ile aşılananların yüzde 0.79’u, EpiVakKorona ile aşılananların yüzde 1.3’ü ve KoviVak ile aşılananların yüzde 0.93’ünün hastalığa yakalandığı kaydedildi.

Daha önce Fontanka gazetesi, her iki aşıyı yaptıranlar arasında Sputnik V ile aşılananların yüzde 1.8’inin, EpiVakKorona ile aşılananların yüzde 6’sının ve KoviVak ile aşılananların yüzde 0.9’unun Kovid-19’a yakalandığını aktarmıştı.