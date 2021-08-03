Putin ve Bolivyalı mevkidaşı Arce Sputnik V teslimatlarını dikkate alarak Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

Kremlin basın dairesinin yayınladığı açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, bugün telefonda görüşerek Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının tedarikine ilişkin anlaşmayı dikkate alarak koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadeleyi ele aldı.

Telefon görüşmesinin Bolivya tarafının girişimiyle gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, “Rus Sputnik V aşısının Bolivya'ya tedarikine ilişkin anlaşma dikkate alınarak koronavirüs enfeksiyonunun yayılmasıyla mücadelede etkileşim konuları etraflıca ele alındı” denildi.

Açıklamada ayrıca görüşme sırasında her iki tarafın da ticari-ekonomik, enerji ve insani alanlar dahil olmak üzere Rusya-Bolivya ilişkilerinin diğer birçok alanda ivmelenerek devam eden gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği vurgulandı.