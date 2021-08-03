Rus Dışişleri: Afganistan'daki durum, Batı’nın uygulamaya koyduğu yeni deneyin sonucudur

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Afganistan çevresindeki durumun Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu yeni deneylerinin bir sonucu olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Afganistan çevresindeki durumun tüm diğer faktörlerin yanı sıra, Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu yeni deneylerinin bir sonucu olduğunu belirtti.

Moskova'da düzenlenen Rusya Gençlik Forumu’nda konuşan Zaharova, “Oldukça zor ve karmaşık olan bu durum, uluslararası hukukun yerini alan, BM Güvenlik Konseyi'nin yetki ve kararlarını bir kenara iten ve kendi kurallar modelini oluşturan Batılı ortaklarımızın Afganistan'da uygulamaya koymaya çalıştıkları deneylerinin bir sonucudur. Geldiğimiz nokta tam olarak budur” dedi.

Taliban ve Afgan hükümet güçleri arasındaki çatışmalar, uluslararası birliklerin ülkeden çekilmesiyle son iki ay içerisinde artmış bulunuyor. Afganistan'da saldırılarını yoğunlaştıran Taliban'ın alan hakimiyeti hızla genişlerken, hükümet güçleri ilçelerin yaklaşık yüzde 22'sinde tam kontrolü elinde tutuyor.

ABD'nin Taliban'la 29 Şubat 2020'de imzaladığı barış anlaşması kapsamında ülkedeki tüm yabancı güçlerin çekilmesi yönünde verdiği söz dönüm noktası olmuştu.