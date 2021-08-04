Rus uzman: Kovid sonrası sendroma dikkat

Uzman, koronavirüsü atlatan hastaları arasında kolesistit ve pankreatiti ağırlaşanların yanı sıra, irritabl bağırsak sendromu ve kabızlıktan şikayet eden hastalarının sayısının da gittikçe artığını kaydetti.

Koronavirüsün sinir sistemini de etkilediğini belirten uzman, “Sinir sistemini de vurabilir. Bazı hastalarda uzun süreli depresyona benzer bir durum ortaya çıkıyor, değişen şiddette reaktif depresyonlar görülebiliyor” dedi.

Uzman ayrıca, Kovid-19’u atlatan hastalar arasında astım ve bronşitin de şiddetlendiğine dikkat çekerek, kovid sonrası sendromun bir aydan altı aya kadar sürebileceğini kaydetti.