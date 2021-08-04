Şoygu: Uluslararası Ordu Oyunları bu yıl 11 ülkede düzenlenecek

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Uluslararası Ordu Oyunları’nın coğrafyasının önemli ölçüde genişlediğini ve yarışmaların bu yıl 42 ülkeden 280 takımın katılımıyla 11 ülkede düzenleneceğini söyledi.

Şoygu, “22 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında 42 ülkeden 280'den fazla takım, muharebe yeteneklerini ve kazanma iradelerini ortaya koyacak. Bu yıl yarışmalar 11 ülkenin topraklarında düzenlenecek” dedi.

Oyunların coğrafyasının önemli ölçüde genişlediğine vurgu yapan Şoygu, yarışmaların Cezayir, Vietnam, Katar ve Sırbistan'da ilk kez düzenleneceğini kaydetti.

Şoygu, ‘Hayran Kulübü’nün her yıl olduğu gibi bu yıl da oyunlarda aktif olarak çalışacağını, oyunlarda ayrıca festivaller ve bireysel performansların sergileneceğini belirterek, “Konuklar ve Katılımcılar Patriot Parkı’nda Uluslararası Ordu Oyunları müzelerini ziyaret edebilecek. Yarışmalar, askeri becerileri geliştirmenin yanı sıra, ordu ve donanmada hizmetin teşviki için benzersiz bir platform haline geldi” ifadelerini kullandı.

Şoygu ayrıca, Uluslararası Ordu Oyunları’nın ikinci kez Uluslarası Askeri ve Teknik Forumu ile aynı anda düzenleneceğine dikkat çekti.