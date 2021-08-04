Rus Dışişleri: Estonya’da Nazilerin suç ortaklarının övülmesi iğrenç

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Başkan Yardımcısı Aleksandra Bikantova, Estonya’nın Sinimyae beldesinde, Nazi Almanyası'nda SS'in sonradan kurulma iki askeri kolundan biri olan Waffen-SS’in Estonya Tümeni’nin eski askerleri ile takipçilerinin yeni toplantı düzenlediğini belirtti.

Bikatova’nın yazılı açıklamasında, “Hitler rejiminin yanında, bu rejimin çıkarları için gönüllü olarak savaşan Nazi suç ortaklarının övülmesi, günümüz Estonya’sında sıradan olay haline geldi. Bu tür Nazizm sevgisi gösterilerinde ,meşru yönetim temsilcilerinin, Estonya parlamentosu üyelerinin, yer alması özellikle iğrenç” ifadesine yer verildi.

Rus diplomat, “Acaba Estonya'nın Avrupa Birliği'ndeki ortakları ile ilgili uluslararası kuruluşlar bu konuda ne düşünüyor? Onlardan, Baltık ülkesinde tarihi gerçekler ve Nazi kurbanlarının anısının alay konusu olmasıyla ilgili ilkeli değerlendirmeyi duymak isterim” diye kaydetti.