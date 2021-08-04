Rus Dışişleri: Moskova, Belarus'u Rusya ile NATO arasında bir tampon bölge olarak görmüyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Belarus'u Rusya ile NATO arasında bir tampon bölge olarak görmediğini ifade etti.

Moskova'da düzenlenen bir foruma katılan Zaharova'ya Moskova'nın Belarus'u Rusya ile NATO arasında bir tampon bölge olarak görüp görmediği soruldu.

Zaharova, "Elbette Belarus'u bir tampon bölge olarak görmüyoruz. Rusya için Belarus, egemen bir devlet, Birlik Devleti'nin bir parçası ve aynı zamanda tarihi bir topluluk" yanıtını verdi.

Rusya ile Belarus arasındaki ilişkileri de değerlendiren Zaharova, ikili ilişkilerin birtakım zorluklarla geliştiğini ancak tüm zorlukların çözülebileceğine dair ortak anlayışın hakim olduğunu kaydetti.

Zaharova, "İkili ilişkilerimiz karşılıklı faydaya dayanıyor, elbette birtakım zorluklarla gelişiyor. Çok büyük bir devletin çöktüğü ve egemen devletlerin kurulduğu çok zor bir yoldan geçtik ve bu nedenle zorluklar var ancak en önemlisi, müttefik olduğumuz ve ortak bir Birlik Devleti'nde bulunduğumuz için ortak bir iradeye ve ortak bir anlayışa sahibiz. Dolayısıyla tüm zorluklar karşılıklı yarar ve saygı temelinde oldukça sakin bir şekilde çözülebilir. Eğer böyle bir siyasi irade varsa, aşılamayacak sorun yok" ifadelerini kullandı.