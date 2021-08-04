Çijov: AB, Rus aşılarının tanınması konusunu siyasallaştırıyor

İzvestiya’ya konuşan Çijov, “Rus aşılarıyla ilgili konu siyasallaştırılıyor. Rusya ile bağlantısı olan her şey siyasallaştırılıyor. Dünya toplumu bu yapmak yerine birleşmeli ve işbirliği yapmalı” dedi.

Çijov, Rusya’nın aşı üreten diğer ülkelerden farklı olarak sadece hazır aşıyı değil, üretim teknolojisini de sunduğunu belirtti.

Çijov, “Konunun siyasallaştırılmasının yanı sıra son yıllarda küresel ekonomideki etkisi muazzam olan uluslararası ilaç devlerinin çıkarı da söz konusu” dedi.