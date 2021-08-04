Rusya’nın Kaluga kentinden Türkiye’ye charter uçuşları başlatılacak

Rus Tur Operatörleri Birliği’nin (ATOR) açıklamasına göre, Rusya’nın Kaluga kentinden Türkiye’ye 13 Ağustos’ta doğrudan charter seferleri başlayacak.

ATOR’un açıklamasında Kaluga ile Türkiye arasında doğrudan charter seferlerin başlayacağı bildirildi.

Uçuşlar, Ural Havayolları tarafından cuma günleri, haftada bir kez gerçekleştirilecek.

12:10 kalkışlı, 15:50 varışlı olarak Antalya’ya düzenlenecek uçuşlar 22 Ekim 2021’e kadar sürecek.