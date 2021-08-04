Elon Musk: Rus teknolojisinden esinleniyorum

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, Raptor roket motorunun geliştirilmesinde, tüm diğer faktörlerin yanı sıra, Rus teknolojisinden esinlendiğini belirtti.

Musk, Everyday Astronaut'a verdiği röportajda, “Tasarımın en karmaşık aşama olduğu yanılgısını ortadan kaldırmaya çalışıyorum. En zor olanı bu değil. Daha önce de birçok harika roket tasarımı vardı. Rus roket motorlarının tasarımını incelemek için çok zaman harcıyorum. Harika Rus motorları var, uzun zamandır sıvı roket motorları üzerinde çalışıyorlar. Ben kendim de yüzlerce farklı tasarım yaptım” dedi.

Sıvı motorlu roketleri geliştirmenin sorun olmadığını, bu görevin halihazırda tamamlanmış olduğunu belirten Musk, “Elbette, motorumuz eskisinden daha yüksek bir basınca sahip ve yakıt bileşenlerinin tamamen gazlaştırılmasıyla çalışıyor. Ancak bunlar, Rusların daha önce yaptıklarına oranla nispeten küçük gelişmeler” diye konuştu.

Raptor ile ilgili en zor olan şeyin, ton itme kuvvetinin maliyetinin bin doların altına nasıl düşürüleceği olduğunu kaydeden Musk’a göre, bunun başarılması durumunda insanlık birkaç gezegende yaşayan bir medeniyet haline gelebilir.

Musk, sıvı metan ve oksijenle çalışan kapalı döngü bir roket motoru olan Raptor’u Starship uzay aracında kullanmayı planlıyor.