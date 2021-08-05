DSÖ: Rusya'da Kovid-19 vakalarında düşüş gözleniyor

DSÖ'nün Rusya Temsilcisi Melita Vujnoviç, Rusya'daki Kovid-19 salgınının durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Vujnoviç, “Avrupa bölgesine baktığımızda, artış olduğunu görüyoruz, ancak genel olarak, son zamanlarda ülke genelinde vakalarda istikrarlı bir düşüş gözlemliyoruz ve bu da bizi sevindiriyor. Salgının etkinliğine ilişkin göstergeler vaka artış oranını birin altında gösteriyor ve bu iyi. Yani Rusya'da genel olarak düşüş, yavaş bir düşüş gözlemliyoruz” dedi.

Vujnoviç ayrıca, Rusya'nın farklı bölgelerinde durumun farklı şekillerde geliştiğini ve bu nedenle dinamiklerin izlenmesi gerektiğini kaydetti.