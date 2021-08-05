Rus turist, Antalya'daki kazanın olası nedeni hakkında konuştu

Eşi ve üç oğluyla birlikte Samara'ya dönen Kremnev, otobüs son otelden turistleri aldığında, yolcuların fren balatası kokusu aldığını anlattı.

Kremnev, "Sonra sürücü indi ve arka tekerleği incelemeye başladı, bu sırada koku yoğunlaştı. Sürücü araca döndü, kontağı kapattı ve yaklaşık 5-7 dakika tekerlekle uğraştı. Ben şahsen görmedim ancak mağdurlardan biri, sürücünün tekerleği çıkarmadığını ve fren diskine su döktüğünü söyledi. Yani su kaynamış olabilir. Bir çıkarımda bulunmak istemiyorum ancak büyük olasılıkla kazanın nedeni bu olabilir, zira büyük olasılıkla disk aşırı ısındı" ifadelerini kullandı.

Kazanın otelden ayrıldıktan 10 dakika sonra meydana geldiğini kaydeden Kremnev kaza anını ise şöyle anlattı:

"Araçta hemen herkes uyukluyordu, bir darbe oldu ve otobüs karşı şeride geçti. Gözümüzü açtığımızda otobüsün orta şeride ve doğrudan refüje uçtuğunu gördük. Orta şeritteki bariyeri aştık ve karşı şeride uçtuk. Bu sırada refüjü yıkarak sağ tarafa doğru eğildik ve kaydık. Hızımız düşüktü, fren mesafesi kısaydı ancak otobüsün yan yatması nedeniyle yolcuların bir kısmı ezilerek yaralandı ve hayatını kaybetti."

Kremnev, midibüsteki yaralıların hayatta kalmalarına yardım ettiğini de belirtti.

10 Rus turist daha ülkesine döndü

Bu arada kazada yaralanan 10 Rus turist daha ülkesine döndü. Turistler ZF6394 sefer sayılı uçakla Antalya'dan Samara'ya gitti.