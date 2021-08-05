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    Rusya'dan Taliban tehdidinin arttığı Tacikistan'da S-300'lü eğitim tatbikatı

    Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan Taliban tehdidine karşı Afganistan sınırında ortak tatbikat

    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
    Rusya
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    Rusya, Tacikistan ve Özbekistan orduları, Taliban'ın Afganistan'daki ilerleyişi nedeniyle Afgan sınırına 20 kilometre mesafedeki Tacikistan'ın Harb-Maydon poligonunda ortak tatbikata başladı.

    Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nden yapılan açıklamaya göre, Tacikistan'ın Afganistan sınırı yakınındaki Hatlon bölgesindeki poligonda Rusya, Özbekistan ve Tacikistan askerlerinin katıldığı üçlü askeri eğitim tatbikatına başlandı.

    Tatbikatın açılış töreninde konuşan Rusya Merkezi Askeri Bölge Komutan Yardımcısı Yevgeniy Poplavskiy, tatbikat boyunca zorlu fiziksel, coğrafi ve iklimsel koşullarda muharebe deneyimlerinin artırılmasıyla ilgili çalışmaların yapılacağını ve yeni tür teçhizat ve silahların deneneceğini ifade etti.

    Tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek

    Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'dan 2 bin 500'den fazla askerin yer aldığı ortak tatbikatta, Tacikistan’da konuşlandırılan 201. Rus askeri üssünde görevli tank, topçu ve motorize birliklerinin yanı sıra Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'ne bağlı radyasyon, kimyasal, biyolojik ve radyo elektronikle mücadele özel askeri birimlerinde görevli Rus askerleri, Özbekistan'ın Afganistan sınırı yakınında konuşlandırılan Özbek ve Tacik silahlı kuvvetleri mensupları katılıyor.

    10 Ağustos'ta sona erecek tatbikatta aralarında savaş uçakları ve helikopterler, piyade savaş aracı, zırhlı personel taşıyıcı, insansız hava aracı ve roket sisteminin de bulunduğu 500'e yakın askeri araç ve teçhizat da yer alıyor.

    Devlet sınırındaki durumun istikrarsızlaşması halinde silahlı kuvvetlerin askeri hazırlığını kontrol ve silahlı kuvvetlerin askeri taktik hareketlerini koordine etmek amacıyla düzenlenen tatbikatta, zorlu coğrafi ve iklim koşullarında düşmanla mücadele ve ülkeye sızan silahlı çeteleri tespit ederek imha etme konuları işlenecek.

    Afganistan’ın kuzeyinde hükümet güçleri ile Taliban arasındaki çatışmaların artması ve Taliban’ın Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine Afganistan ile sınırlarını pekiştirme kararı alan Özbekistan ve Tacikistan yönetimi, sınırda askeri tatbikatlar düzenliyor.

    Afganistan'ın Özbekistan ile 144 kilometre, Tacikistan ile 1344 kilometre ortak sınırları bulunurken son dönemde Taliban’ın saldırılarından kaçan 1500’e yakın Afgan askeri ile 500’den fazla Afgan vatandaşı Tacikistan’a, 100’den fazla Afgan askeri ise Özbekistan topraklarına sığınmıştı.

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    Etiketler:
    Rusya, Tacikistan, Özbekistan, Afganistan, Taliban
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