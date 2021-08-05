Rusya'da 37 milyon kişiye koronavirüs aşısı yapıldı

Rusya Sağlık Bakan Yardımcısı Oleg Gridnev, ülkede koronavirüs aşısının en az ilk dozunun yapıldığı kişi sayısının 37 milyona ulaştığını söyledi. Rusya’da gün içinde kaydedilen vaka sayısı da 23 bin 120 oldu.

Gridnev, “Ülkemizde 37 milyon kişi aşılandı, son bir haftada bu sayıyı 3 milyon arttı” dedi.

Vaka sayısı yeniden 23 binin üzerinde

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre ülkede gün içinde 23 bin 120 yeni koronavirüs vakası kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 6 milyon 379 bin 904’e çıktı.

Başkent Moskova’da 3 bin 227, St. Petersburg’da bin 911 yeni vaka görüldü.

Gün içinde kaydedilen can kaybı sayısı da 794 oldu. Pandemi boyunca 162 bin 509 kişi öldü. İyileşenlerin sayısı da 20 bin 370 artışla 5 milyon 700 bin 212’ye çıktı.