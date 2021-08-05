Rusya: Taliban’ın Kabil’i ele geçirecek gücü yok, ilerlemesi yavaşlamaya başlıyor

Afganistan’daki durumun önemli ölçüde gerilediğini belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Taliban’ın ülke genelinde etkinliğini artırsa da Kabil dahil büyük şehirleri ele geçirecek güçte olmadığını ve ilerlemesinin yavaşlamaya başladığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Aleksandr Bikantov, bugünkü basın toplantısında, “Afganistan’da durum geriliyor. Bu, büyük ölçüde ABD ve NATO’nun Afganistan’da ordu birliklerinin tahliyesini geciktirme kararıyla ilgili. Bunun sonucu Taliban ülke genelinde etkinliğini artırdı. 100 yeni bölgenin 80’inini kontrol altına aldılar” ifadesini kullandı.

Afgan güçlerin, Taliban’ın saldırısıyla baş edemediğini, düzenli birliklerin savaşma yeteneğinin zayıf kaldığını kaydeden Rus diplomat, “Afgan askerlerinin kitleler halinde Özbekistan ve Tacikistan’a geçtiği tespit ediliyor. Bölgelerde oluşturulan halk güçleri birlikleri de etkin değil. Buna rağmen Taliban’ın başkent Kabil dahil büyük şehirleri ele geçirmek ve elinde tutmak için yeterli kaynağı yok. İlerlemeleri yavaşlamaya başlıyor. Hükümet ordusu daha önce kaybedilen bölgeler üzerinde kontrolü yeniden sağlamayı başardı” diye konuştu.

‘Doha’daki Afganistan görüşmesi 11 Ağustos’ta’

Afganistan’daki tüm taraflardan barış görüşmelerini başlatmalarını talep etmeye devam ettiklerini söyleyen Bikantov, “Bu amaçla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov’un, 11 Ağustos Doha’da yapılacak Rusya-ABD-Çin-Pakistan toplantısına katılması planlanıyor” dedi.

‘Gürcistan ile ilişkileri canlandırmaya hazırız’

2008 Güney Osetya Savaşı’nın yıldönümü ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bikantov, Gürcistan ile ilişkileri canlandırma olasılığıyla ilgili olarak şunu dedi: “Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin canlanmasına, Gürcistan’ın buna hazır olduğu ölçüde hazırız. Sağduyunun hakim olmasını ve Gürcü ortaklarımızın komşularıyla ilişkileri çıkar dengesini gözeterek kurmaya başlamasını umuyoruz”.

Gürcistan, 2008’de 7 Ağustos'u 8 Ağustos'a bağlayan gece Güney Osetya'ya saldırmış ve Tshinvali'nin bir bölümüne zarar vermişti. Birçoğu Rus vatandaşı olan Güney Osetya sakinlerini koruyan Rusya ise ülkeye güçlerini sokmuştu. 5 gün süren savaş sonrasında Gürcistan'la varılan ateşkes neticesinde Gürcü güçleri bölgeden çekilmişti.

Rusya, 26 Ağustos 2008'de Abhazya ve Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Rusya, bu kararın mevcut gerçekleri yansıttığını ve gözden geçirilemeyeceğini açıklamıştı, ancak Tiflis, cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımayı reddediyor.

‘AGİT’in Rusya’ya gözlemci göndermeyi reddetmesi üzücü’

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemcilerini göndermekten vazgeçmesini değerlendiren Bikantov, “AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Rusya’ya gözlemci misyonunu göndermeyi reddetmesi ile ilgili üzüntümüzü dile getiriyoruz. Ofisin, yeni koronavirüsün yayılmasına karşı koyma çabalarımızı fiilen küçümsemesi açıkçası hayal kırıklığı yaratıyor” ifadesini kullandı.

Salgın bağlamında gözlemci sayısını kısıtlama kararının, Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’ne yönelik ayrımcılık olmadığını, sayıca en büyük misyonu gönderme hakkının bu ofise verildiğinin altını çizen Rus diplomat, “AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin bu yılın eylül ayındaki Rusya Devlet Duması seçimlerinde gözlem misyonuna katılmayı reddetmesi Ofisin bu seçimlerdeki oylamanın organizasyonu ve genel olarak seçim süreci ile ilgili yapılacak açıklamalar, değerlendirmeler ve yorumlar dikkate değer olmayacak ve dikkate alınmayacak” diye konuştu.

Diplomat, AGİT’in reddettiği kotayı diğer yabancı gözlemcilerin alacağından emin olduklarını da sözlerine ekledi.

‘Litvanya’daki göçmenler arasında Rusya vatandaşlarının olduğu haberini araştırıyoruz’

Litvanya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mantas Adomenas’ın, Belarus’tan Litvanya’ya geçen yasadışı göçmenler arasında Rusya vatandaşlarının olduğu açıklamasını değerlendiren Bikantov, bugünkü basın toplantısında, “Litvanya’da bulunan göçmenler arasında Rusya vatandaşlarının olduğu bilgisi halihazırda araştırılıyor” dedi.

Bilginin doğrulanması durumunda, Rusya vatandaşlarının yurtlarına dönüşünün, var olan anlaşmalara sıkı biçimde uyularak hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Söz konusu olan, geri kabule ilişkin 25 Mayıs 2006 tarihinde Rusya ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma” diye ekledi.

‘ABD’nin yıkıcı yaklaşımına rağmen yeni Amerikan diplomatlara acilen vizeleri vermeye hazırız’

ABD’nin, bu ülkedeki Rus diplomatlara ve aile üyelerine vizeleri uzatma konusunda sorun çıkarmasını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Bikantov, “Rus diplomatların vizelerini uzatmayan Amerikan tarafının yapıcı olmayan yaklaşımına rağmen Moskova diyaloga açık” ifadesini kullandı.

Rus diplomat, bugünkü basın toplantısında, “ABD’nin endişelerini dikkate almaya hazırız, özellikle de ABD’nin Moskova’daki diplomatik misyonunun yeni çalışanlarına acil biçimde vizeler vermeye hazırız” diye açıkladı.