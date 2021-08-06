Rusya Merkezi Seçim Kurulu Başkanı: AGİT’in gözlemcileri göndermeme kararı üzücü

Pamfilova, Rus medyasına açıklamasında, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin Rusya’daki parlamento seçimlerine gözlemcilerini göndermeme kararıyla ilgili şunu dedi: “Bizim veya yabancı olsun tüm gözlemcilere eşit taleplerimiz var. Biz onları bekliyoruz, onları görmekten mutlu oluruz, onlara davet gönderdik. Elbette AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi’nin bu kararları beni üzdü. Onlarla çok yapıcı ve iyi bir ilişkiye sahiptik”.

AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Direktörü Matteo Mecacci, Rusya’daki parlamento seçimlerine, gözlemci sayısını kısıtlama talebi yüzünden gözlem misyonu göndermeyeceklerini açıklamıştı.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’ya seçimler 17-19 Eylül günleri yapılacak.