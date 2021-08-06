Rusya Savunma Bakanı Şoygu’dan ‘Sibirya’da birkaç büyük şehir inşa etme’ çağrısı

Rusya Bilimler Akademisi Sibirya Şubesi’nden akademisyenlerle görüşen Şoygu, “Üç, en iyisi de beş büyük bilim ve sanayi merkezini, ekonomik merkez, basit ifadeyle 300-500 bin, en iyisi de 1 milyona varan nüfusa sahip şehirleri inşa etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Şehirlerin, somut faaliyet alanları üzerinde uzmanlaşması gerektiğini söyleyen Şoygu, Sovyetler Birliği dağılmadan önce planlarına işaret ederek, “Ancak 1990’lı yılların başlarında yaşanan olaylar bu planları hayata geçirmeye engel oldu” dedi.