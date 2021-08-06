Şoygu: Kırım her zaman Rusya’nındı, öyle de kalacak

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Kırım’ın her zaman Rusya’nın olduğunu ve öyle kalacağını söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Kırım’ın Ukrayna’nın olacağı açıklamasıyla ilgili gazetecilere konuştu.

Şoygu, “Ukrayna yöneticileri gelir, gider. Kırım ise her zaman vardı, var ve her zaman Rusya’nın olacak” dedi.

Zelenskiy, Kırım’ın Ukrayna’nın olacağını söylemişti.