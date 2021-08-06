Rusya Soruşturma Komitesi: Rus gazeteci Stenin'i Ukraynalı güçler öldürdü

Soruşturma Komitesi, 6 Ağustos 2014'te öldürülen Stenin'in 7. ölüm yıldönümünde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada "Rus gazeteciyi ve diğer sivilleri öldüren kişilerin üzerinde Ukrayna ulusal bayrağı bulunan taşıyan üniforma giydikleri belirlendi. Yakınlarda bulunan Ukrayna Ulusal Muhafızları'na ait askeri teçhizat da teşhis edildi. Ukrayna güvenlik güçlerinin bu suça karıştıklarından şüphe duymuyoruz" dendi.

Cinayeti işleyenlerin kimliklerini tespit etme çalışmalarının sürdüğünü belirten Soruşturma Komitesi, Ukrayna tarafının olayla ilgili bilgi sahibi olduklarının aşikar olmasına rağmen soruşturma sürecine hiçbir katkı sunmadığının altını çizdi.

33 yaşındaki Stenin, 2014'te Donbass'ta seyahat ettiği aracın mayına basması sonucu hayatını kaybetmişti.