Şoygu: Rusya ordusunun tamamı aşılandı, ikinci aşı süreci devam ediyor

Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin tamamının aşılandığını belirten Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, halihazırda 34 bin kişinin ikinci aşılarını yaptırdığını kaydetti. Ülkede son 24 saatte 22 bin 660 yeni vaka tespit edildi.

Şoygu, "Orduda aşılama süreci yaklaşık 3 ay önce tamamlandı. Şu anda yeniden aşılama süreci ilerliyor. Ordumuzda her şeyin takvime uygun ilerlediğini dikkate alırsak, kimin ne zaman aşılandığını ve yeniden aşılamanın ne zaman yapılması gerektiğini biliyoruz" dedi.

Orduda halihazırda 34 bin kişinin ikinci aşılarını olduğunu anlatan Şoygu, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde aşı vurulan toplam kişi sayısının 1 milyon 400 bin olduğunu vurguladı.

Şoygu, zorunlu askerlik görevinde bulunanlar için ayrı bir program uygulandığını kaydederek "Elbette herkesi bir kararname çıkararak aşılayamayız, biz bunun tamamen isteğe bağlı olduğunu düşünüyoruz. Bununla birlikte orduda aşı karşıtları bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Rusya'da 22 bin 660 yeni vaka görüldü

Bu arada Koronavirüsle Mücadele Merkezi'ne göre Rusya'da son 24 saatte 22 bin 660 yeni vaka tespit edildi.

792 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken 20 bin 141 kişi hastalığı yendi.

Ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 402 bin 564, toplam ölü sayısı 163 bin 301, toplam iyileşen sayısı ise 5 milyon 720 bin 353 oldu.