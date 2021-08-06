Rusya Soruşturma Komitesi'nden Antalya’daki trafik kazasıyla ilgili soruşturma

Rusya Soruşturma Komitesi’nin internet sitesinden yayınlanan açıklamada, 3 Rus vatandaşının hayatını kaybettiği, 19'unun yaralandığı Antalya'daki trafik kazasında ihmal olduğu gerekçesiyle Rusya'da ceza davası açıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Federasyonu vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hayatlarını kaybetmelerine neden olan trafik kazasında ihmal bulunduğu gerekçesiyle ceza davası açıldı” denildi.

Açıklamada ayrıca, "Şu anda ceza davasıyla ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına adli yardım talebi ve soruşturma için önem arz eden belgeler hazırlanmaktadır. Vatandaşların Rusya Federasyonu'na dönüşlerinin ardından gerekli bilirkişi çalışmaları ve usule ilişkin işlemlerin ivedilikle yerine getirilmesi sağlanacaktır" ifadeleri yer aldı.

2 Ağustos günü saat 18:00 sularında Alanya-Antalya yolunda Rus turistleri havaalanına taşıyan tur otobüsü kaza yapmıştı. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı.

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm), kazada yaralanan ve durumu ağır olan 4 kişiden 3’ünün yoğun bakımdan çıkarıldığı ve tedavilerine normal serviste devam edildiği, taburcu edilen 13 kişinin ise Rusya’ya döndüğünü açıkladı.