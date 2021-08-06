Navalnıy’ın kardeşine 1 yıl denetimli serbestlik cezası

Sputnik’e konuşan Oleg Navalnıy’ın avukatı Nikos Paraskevov, Moskova Preobrajenskiy Mahkemesi'nin müvekkiline insanları sağlık kurallarını ihlal etmeye teşvik etmekten suçlu bularak 1 yıl denetimli serbestlik cezası verdiğini söyledi.

Paraskevov, “Moskova Preobrajenskiy Bölge Mahkemesinin kararı ile Oleg Navalnıy, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 236. maddesinin 1. fıkrası ve 33. maddesinin 4. fıkrası uyarınca suçlu bulundu. Bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, bir yıllık denetimli serbestlik tedbiri ile şartlı olarak uygulanacak” dedi.

Savcılık, Oleg Navalnıy, Aleksey Navalnıy’ın sözcüsü Kira Yarmış ve belediye meclis üyesi Ludmila Şteyn’in aralarında Kovid-19 hastalarının da bulunduğu kişilere 23 Nisan’daki izinsiz mitinge katılma çağrısı yaparak ‘halk sağlığını tehdit’ ettikleri gerekçesiyle ceza davası açmıştı.

2014 yılında Aleksey Navalnıy ile kardeşi Oleg Navalnıy, Moskova Zamoskvoretskiy Mahkemesi’nde görülen davada Fransız Yves Rocher kozmetik şirketinden zimmetlerine 26 milyon ruble (452 bin dolar) geçirmekten 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Aleksey Navalnıy’ın cezası denetimli serbestliğe çevrilirken, kardeşi Oleg tutuklanarak cezaevine konmuştu.