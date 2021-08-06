Nebenzya: Afganistan'da oluşan güç dengesi hayal kırıklığı yaratıyor

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vitaliy Nebenzya, yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve şiddetin tırmanmasının giderek daha fazla endişe yarattığını belirtti.

BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Nebenzya, ABD'li birliklerin Afganistan'dan çekilme sürecinin ülkede oluşuturduğu güç dengesini eleştirdi.

Nebenzya, "Afganistan'daki durum giderek daha fazla endişe yaratıyor. Yabancı birliklerin çekilmesiyle birlikte oluşan güç dengesinin çok daha büyük hayal kırıklığı yarattığı görülüyor" dedi.

Şiddetin arttığını gösteren yeni haberlerin dehşet verici olduğunu kaydeden Nebenzya, militanların Afganistan'dan Orta Asya'ya sızma riskinin bulunduğunu vurguladı.