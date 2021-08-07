Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Rusya Adalet Bakanlığı'nın yasaklı kuruluşlar listesine alındı

Rusya Adalet Bakanlığı, Rus blog yazarı Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı ve Navalnıy'ın bölge seçim ofislerinden oluşan 'Ştabı Navalnogo' adlı sivil toplum hareketini yasaklı kuruluşlar listesine dahil etti.

Daha önce Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan listesine dahil edilen Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'yla ilgili bakanlık tarafından yeni bir karar alındı.

Yasaklı kuruluşlar listesini güncelleyen Rusya Adalet Bakanlığı, Navalnıy'ın bir vakfını ve bir sivil toplum kuruluşunu listeye ekledi.

Haziran başında Moskova mahkemesi, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın aşırılık yanlısı kuruluş olduğuna, lağvedilip faaliyetlerinin derhal yasaklanması gerektiğine hükmetmişti.

Moskova Savcılığı, vakfın sosyal ve toplumsal-siyasi durumu istikrarsızlaştırmaya yönelik koşullar oluşturduğunu ve amacının renki devrim senaryosuna da başvurarak anayasal düzenin temellerini değiştirmek olduğunu vurgulamıştı.

Navalnıy'ın daha önce yargılandığı dolandırıcılık davasında ertelenen cezası, şartlı tahliye koşullarını ihlal etmiş olması nedeni ile şubat ayında, cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak 2.5 yıl hapis cezasına çevrilmişti.

Rus blog yazarı, cezasını çekmek üzere başkent Moskova'nın yaklaşık 200 km kuzeydoğusunda bulunan Vladimir Bölgesi'ndeki bir ıslahevine nakledilmişti.