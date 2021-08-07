Şoygu: Avrupa'da Rusları enformasyon saldırıları alanında eğiten merkezler var

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Avrupa'da Rusları enformasyon saldırıları alanında uzman olarak eğiten birkaç merkez olduğunu söyledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Krasnoyarsk Makine İmalat Tesisi ‘Krasmaş’ı ziyareti sırasında, Avrupa'da Rusları enformasyon saldırıları alanında uzman olarak eğiten birkaç merkez olduğunu belirtti.

Şoygu, “Enformasyon günümüzde silah türlerinden biri haline gelmiş bulunuyor. Riga'da bir propaganda strateji merkezi kuruldu, Tallinn ve Varşova'da benzer merkezler var. Buralarda ülkemize karşı kullanılmak üzere enformasyon silahı geliştiriliyor” dedi.

Rusya’da bu tür merkezler bulunmadığını ve enformasyon savaşı alanında uzman yetiştirilmediğini, ancak enformasyon gündemine büyük önem verildiğine vurgu yapan Şoygu, bu amaçla Savunma Bakanlığı bünyesinde Krasnaya Zvezda gazetesi, Zvezda TV kanalı ve Zvezda Radyosu kurulduğunu kaydetti.

Şoygu, “Batılı merkezler internetteki enformasyon alanını takibe alıyor, ülke hakkında iyi şeyler yazmayanları tespit ederek onlara iş teklifinde bulunuyor” diye konuştu.