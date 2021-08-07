Tokyo 2020: Rus sporcular plaj voleybolunda gümüş madalya kazandı

Rus sporcular Vyaçeslav Krasilnikov ve Oleg Stoyanovskiy, plaj voleybolu turnuvasında finalde Anders Mol ve Cristian Sorum’a 17:21 ve 18:21 yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Krasilnikov ve Oleg Stoyanovskiy, 1996'dan beri Olimpiyat programının bir parçası olan plaj voleybolunda ilk Rusya’ya ilk madalyasını kazandıran sporcular oldu.

Bu madalya ile Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılan Rus milli takımı 63. madalyasını almış oldu. Rus sporcular 17 altın, 24 gümüş ve 22 bronz madalya kazanmış durumda.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yarın sona eriyor.