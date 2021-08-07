Rusya’da son 24 saatte 22 bin 320 yeni koronavirüs vakası saptandı

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 320 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 6 milyon 424 bin 884’e ulaştığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamada, Rusya’nın 85 bölgesinde son 24 saatte 22 bin 320 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 22 bin 660 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 1.5 daha az olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 6 milyon 424 bin 884’e ulaştığı belirtildi.

Pozitif çıkanların yüzde 8.4’ünde (bin 876 kişi) hastalığın klinik semptomları görülmediği kaydedilen açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (2 bin 235), St. Petersburg’da (bin 904) ve Moskova bölgesinde (bin 455) saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle 793 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 164 bin 94’e yükseldiği kaydedildi.

Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısının son 24 saatte 19 bin 485 kişi olduğu ifade edilen açıklamada, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 5 milyon 739 bin 838’e ulaştığı vurgulandı.