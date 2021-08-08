Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Türkiye’nin yanındayız

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rus uçaklarının orman yangınlarını söndürmeye yardım için Türkiye’de olduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya arasında her alanda işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Yerhov A Haber’e verdiği demeçte Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı ortaya çıkan orman yangınlarına yönelik, “Bu tehlikeli durumun ortaya çıkmasıyla birlikte Türkiye’nin dostları ve ortakları kendisine yardım eli uzattı. Ülkem Rusya’nın ön saflarda bulunmasından memnuniyet duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkrus haber sitesinin aktardığı habere göre; yaşanan orman yangınlarına karşı Rusya’nın Türkiye’nin yanında olduğunu vurgulayan Yerhov, “Halihazırda Türkiye topraklarında Rus havacılık grubu faaliyet göstermektedir. Bahse konu havacılık grubu, yangın söndürme araçlarıyla donatılan uçak ve helikopterlerden oluşuyor. Şu anda beş “İlyuşin İl-76” tipi büyük uçak, üç “Beriev Be-200″ tipi eşsiz amfibi uçak ve özel yangın sistemlerine sahip üç helikopterimiz Türkiye’de. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve Türk yetkili makamlarının faaliyetleriyle birleştirilerek Türkiye’deki orman yangınlarını kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim. Rusya olarak, tüm ümitlerimizi buna bağlatıyoruz” dedi.

Büyükelçi Yerhov, Türkiye ve Rusya’nın sadece afetlerde değil, pek çok alanda da birlikte çalıştığını hatırlattı.

“Öncelikle Rusya ve Türkiye arasındaki sağlam ilişkiler özellikle ülkelerimiz için son derece mühimdir.” diyen Rus Büyükelçi “Gerek Rusya, gerekse Türkiye’nin turizm, enerji, kültür ve ticaret dahil olmak üzere çok sayıda alanlarda dostluğu ve karşılıklı yarara dayanan işbirliğini pekiştirmeye yönelik ilgisi var. Bu arada geçen hafta gerçekleştirilen Rusya-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu’nun toplantısında ticari alanda da salgının getirdiği zararın üstesinden gelerek pandemi öncesi seviyeye hemen hemen ulaştığımızı tespit ettik.” diye konuştu.

Suriye’de siyasi çözüm için, Astana sürecinden bu yana Türkiye ve Rusya arasındaki işbirliğinin önemini yineleyen Yerhov, “Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı anlayışın hakim olduğu, iki ülkenin etkin bir şekilde ortaklaşa çalıştığı alanlarda barış ve istikrar güçlenme, çatışmaların çözülme şansı önemli oranda artmaktadır. Bunun güzel bir örneği, Suriye’dir. Suriye’nin siyasi çözüme kavuşturulması, anayasa komitesinin faaliyetlerinin hızlandırılıp etkinleştirilmesi, İdlib gerilimi azaltma bölgesi ile diğer bölgelerde barış ve güvenliği pekiştirmek için gerçekleştirilebilecek eylemler birlikte değerlendiriliyor. İstişare edilen birçok konuda Rusya ve Türkiye’nin görüşlerinin birbirine yakın olduğunu ya da örtüştüğünü söylemekten memnunum. Genel olarak, Rusya ve Türkiye’nin ortak çalışmalarının, gerek Astana formatında gerekse sahada, artık çok başarılı olduğunu ifade edebiliriz” dedi.