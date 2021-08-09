Uçuşların yeniden başlatılmasının ardından Rusya’dan Hurgada’ya ilk uçak indi

Rusya’nın kentleri ile Mısır’ın tatil bölgeleri arasında uçuşların yeniden başlatılmasının ardından EgyptAir’e ait ilk uçak Hurgada kentine iniş yaptı.

Hurgada Havalimanı’ndan Rus basınına yapılan açıklamaya göre, Rusya’dan gelen uçak 9.40 sularında kente indi.

Rossiya Havayolları’na ait bir uçağın daha bugün Hurgada’ya iniş yapması bekleniyor. Ayrıca yaklaşık altı yıl sonra bugün Şarm el Şeyh’e de Rus uçağı iniş yapacak.

Rusya Mısır ile uçuşları altı yıl önce Rus Kogalımaviya Havayolları’na ait uçağın Sina yarımadasında düşmesi ve uçaktaki 217 kişinin ölmesinin ardından durdurmuştu. Nisan 2018’de Mısır’ın başkenti Kahire’ye uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin temmuz başında Mısır’ın tatil beldelerine yönelik uçuş yasağını kaldırmıştı.