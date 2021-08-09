Norveç’te Rus balıkçı gemisinde yangın

Bölge polisinin Twitter’daki açıklamasında, “Rus balıkçı gemisi Kirkenes limanında demirlediği alanda alev aldı. Mürettebat tahliye edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmaları yürütüyor” ifadelerini kullandı.

Sor-Varanger Avis gazetesine göre, alevlere teslim olan bir Tamango gemisi ve içinde 22 mürettebat üyesi bulunuyor.

Olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Diğer yandan gece boyu yangın nedeniyle gerçekleşen patlamalardan dolayı liman yetkilerinin gemideki yangın söndürme çalışmalarını askıya aldığı da aktarılıyor. Mürettebatı kurtarılan geminin kıyıdan uzaklaştırıldığı belirtiliyor.