Rusya Uzay Ajansı'na üst düzey görevler için başvuranlar, yalan makinesi testinden geçiriliyor

Rus uzay ajansı Roscosmos’ta üst düzey görevlere getirilecek kişilerin yalan makinesi olarak da bilinen poligrafa bağlanarak teste tabi tutuldukları belirtildi.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin Facebook’ta yapılan bir yorum üstüne, Roscosmos’ta üst düzey görevlere getirilecek kişilerin poligraf testinden geçirilmesini, geçtiğimiz yazdan bu yana zorunlu hâle getirdiğini söyledi.

Poligrafın, pek çok ülkede kritik hükümet görevleri için başvuru yapan adaylarda kullanıldığı biliniyor.

Bunun yanında, Rogozin daha önce de savunma sanayii sektöründe yolsuzluğa karışanlara hapis cezası yerine idam cezası verilmesi gerektiğine inandığını belirtmişti.

Roscosmos Başkanı bir YouTube programındaki açıklamasında, “(Rus parlamentosunun alt kanadı) Duma’da çalıştığım dönemde, savunma sanayii sektöründe yolsuzluğun cezasının bana göre hapis değil, idam mangası olması gerektiğini söylemiştim” demişti.

Rusya’da idam cezasına moratoryum getirilmiş durumda ve ülkenin hiçbir yerinde uygulanmıyor.