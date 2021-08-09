Putin’den, rezerv fonundan Rusya’daki yangınları söndürmeye yönelik ek kaynak aktarma talimatı

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in 1 Eylül’e kadar hükümetin rezerv fonundan ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarıyla mücadeleye yönelik ek kaynak aktarma talimatı verdiği belirtildi.

Kremlin’in sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Eylül’e kadar hükümetin rezerv fonundan, ülkenin çeşitli bölgelerinde orman yangınlarının söndürülmesi, ormanlarda hava devriyeleri ve bölgelere yangın söndürme araçlarının ve ekipmanların tedarik edilmesi amacıyla ek kaynak aktarma talimatı verdi.

Rus lider ayrıca Bakanlar Kurulu'na 15 Ağustos'a kadar bölgelerdeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Rusya Savunma Bakanlığı’ndan ek güçlerin katılması konusunu gözden geçirmesini istedi.

Rusya hükümeti ayrıca yerleşim yerlerine bitişik alanlarda çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın katılması, durumun ağır olduğu bölgelerde orman yangınlarının karadan söndürülmesi için ağır ekipmanların sağlanması ve takviyesi konularını da ele alacak.

Hükümet, Rusya’nın Uzakdoğu bölgesinde ormanların havadan yangından korunması için bölgeler arası bir merkez oluşturmaya yönelik kararlar da almalı ve 1 Ekim'e kadar söz konusu çalışmaya ilişkin rapor sunmalı.

Rusya'nın birçok bölgesinde orman yangınları devam ediyor. Yangınların en çok etkilediği bölge Yakutistan’da acil durum ilan edildi. Yangınlar Başkurdistan, Mordovya ve bir dizi başka bölgede de devam ediyor.