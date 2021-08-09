Rusya’dan bazı İngiliz vatandaşlara ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan’daki insan hakları durumuyla ilgili açıklamasına karşılık olarak bazı İngiliz vatandaşlarına kişisel yaptırım kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya, İngiliz yönetiminin hasımca eylemlerine karşılık olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde, Rus karşıtı faaliyetlerde yakından yer alan orantılı sayıda İngiliz vatandaşına kişisel yaptırımlar uygulama kararını aldı. Bu kişilerin Rusya’ya girişi yasak” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, “Bir kez daha İngiltere yönetimini, ülkemize yönelik asılsız çatışmacı politikadan vazgeçme çağırıyoruz. Her türlü hasımca adımlar uygun ve orantılı yanıtsız bırakılmayacak” dendi.

Daha önce İngiltere’nin, 'uyduruk ve absürt bahaneler' ile Çeçenistan’da meydana geldiği iddia edilen insan hakları ihlalleri nedeniyle bazı Rusya vatandaşlarına karşı kişisel yaptırım uyguladığı anımsatıldı. Londra’nın attığı bu adımların, Rusya’ya yönelik gerçek niyetlerini, özellikle de yıkıcı faaliyet yürütme isteğini açık bir şekilde gösterdiği kaydedilirken İngiltere Avrupa Birliği’nden çıktıktan sonra 'Rusya’yı karalama kampanyasında lider olduğunu göstermek için' yaptırımları artırma konusunda daha aktif olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Londra’nın suçluları tayin etme ve ceza belirleme konusunda ne kadar kolay davrandığı, diğer ülkenin iç işlerine müdahale ve Rus adalet sistemine baskı girişiminden başka bir şey değil” ifadesi kullanıldı.