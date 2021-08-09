Lavrov: Batı, Duma seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili kafalarda kuşkular yaratmaya hazırlanıyor

Birleşik Rusya Partisi’nin Kamu Desteği Merkezi’nin açılışında konuşan Lavrov, “Yurtdışında, her şeyden önce Batılı ortaklarımızda iç işlerimizde, özellikle de seçimlere özel ilgi var. Seçim sürecini her ne pahasına olursa olsun zorlaştırmak için uluslararası örgütlerden yararlanmaya çalışıyorlar. AGİT’i, doğrudan bu örgütün yükümlülüklerine aykırı ve kabul edilemez eylemler için kullanıyorlar. Demokrasi ile ilgili konular ve insan hakları ile uğraşması gereken büroyu kullanıyorlar” ifadesini kullandı.

Lavrov, “Ek adımlar için hazırlık yapıldığını da biliyoruz, misal seçim sonuçlarıyla ilgili kafalarda kuşkular yaratmaya çalışmak için uygun zemin hazırlamak istiyorlar. Bunları takip ediyoruz ve ilgili sonuçlar çıkarıp, uygun tedbirler alacağız” diye ekledi.