Lavrov’dan Tokyo 2020 değerlendirmesi: Önyargı tezahürlerine rağmen Rusya parladı

Rusya milli takımının da katıldığı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı basın mensuplarına değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bariz önyargı tezahürlerine rağmen müsabakalarda hakkıyla temsil edilen Rusya adına büyük sevinç duyduğunu söyledi.

Lavrov, "Tabii ki bu gençlerin, antrenörlerinin, masörlerinin, doktorlarının en onurlu şekilde temsil ettikleri ülkemiz adına büyük sevinç ve gurur duyguları hakim. Bariz önyargı tezahürlerine rağmen parladılar" diye konuştu.

Japonya’nın başkenti Tokyo’da 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Olimpiyat Oyunları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında performans gösteren Rus milli takımı, 71 madalya ile genel madalya sıralamasında beşinci oldu. Rus sporcular Tokyo 2020’de 20 altın, 28 gümüş ve 23 bronz madalya kazandı.

ABD milli takımının 113 madalya (39, 41, 33) ile lider konumuna yerleştiği Tokyo 2020’de Çin, 88 (38, 32, 18) madalya ile ikinci, Japonya da 58 (27, 14, 17) madalya ile üçüncü sırada yer aldı.