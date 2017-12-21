Rusya’nın yeni önleme uçağı MiG-41 sınıfında dünyanın en hızlısı olacak

Rusya’nın, şu anda kullanılan MiG-31 uçaklarının miadının dolacağı 2028 yılına kadar yeni önleme uçağına kavuşacağını söyleyen Bondarev, şu anda proje kapsamında araştırma ve test çalışmalarının devam ettiği uçağın en erken 2025 yılında ordunun hizmetine girebileceğini kaydetti.
MiG şirketinin konsepti ve teknik görünümü üzerinde çalıştığı yeni uzun menzilli önleme uçağı projesinin 2018’de uygulama evresine geçileceği tahmin ediliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi’nin (UAK) yetkilileri, projeyle ilgili gelişmelerin Rusya’nın yeni silahlanma programına bağlı olacağını belirtti.
Kommersant gazetesinin verilerine göre yeni silahlanma programında, Rus ordunun elindeki silahların modernizasyonuna 19 trilyon ruble (yaklaşık 322 milyar dolar) aktarılması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programı imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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