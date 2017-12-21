Rusya’nın yeni önleme uçağı MiG-41 sınıfında dünyanın en hızlısı olacak

Medyada MiG-41 adıyla tanıtılan Rusya’nın yeni önleme uçağının süpersonik füzelerle mücadele edebileceği ve sınıfında dünyanın en hızlı uçağı olacağı açıklandı.

© Sputnik/ Ramil Sitdikov MiG-42 savaş uçağı uzayda çalışabilecek

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Rus basınına yeni nesil önleme uçağıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Uçağın etki alanı 700 ile bin 500 kilometre arasında olacak. Uçağın R-37 ‘havadan havaya’ füzelerle ve ayrıca tamamen yeni füzelerle donatılması planlanıyor” diye konuştu.

Rusya’nın, şu anda kullanılan MiG-31 uçaklarının miadının dolacağı 2028 yılına kadar yeni önleme uçağına kavuşacağını söyleyen Bondarev, şu anda proje kapsamında araştırma ve test çalışmalarının devam ettiği uçağın en erken 2025 yılında ordunun hizmetine girebileceğini kaydetti.

MiG şirketinin konsepti ve teknik görünümü üzerinde çalıştığı yeni uzun menzilli önleme uçağı projesinin 2018’de uygulama evresine geçileceği tahmin ediliyor. Rusya Birleşik Uçak Şirketi’nin (UAK) yetkilileri, projeyle ilgili gelişmelerin Rusya’nın yeni silahlanma programına bağlı olacağını belirtti.

Kommersant gazetesinin verilerine göre yeni silahlanma programında, Rus ordunun elindeki silahların modernizasyonuna 19 trilyon ruble (yaklaşık 322 milyar dolar) aktarılması öngörülüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programı imzalayacağına kesin gözüyle bakılıyor.