Bulgaristan, Ukrayna’dan gelen şikayet üzerine Rusya’yla MiG-29 onarım anlaşmasını askıya aldı

Bulgaristan Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, Ukrayna’nın Ukroboronprom şirketinin şikayeti nedeniyle Rusya’ya olan MiG-29 savaş uçaklarının onarımıyla ilgili anlaşmayı askıya aldıklarını belirtti.

Bulgaristan'a ait 15 savaş uçağının onarımıyla ilgili Rus şirketi RSK MiG ile anlaşmaya varıldıktan sonra Ukraynalı şirketin Bulgaristan Rekabeti Koruma Komisyonu'na başvurduğunu belirten Karakaçanov, bu başvuru üzerine onarım sürecini durdurmak zorunda kaldıklarını anlattı.

Ukroboronprom şirketinin Bulgaristan'ın ihtiyaç duyduğu onarım ve bakım hizmetleri için gereken lisansa ve imkanlara sahip olmadığını kaydeden Karakaçanov, "Bu şirketin yaptığı, bakanlığın doğrudan RSK MiG ile görüşme kararını sabote etme" dedi.

Bakan, anlaşmanın askıya alınmasının Bulgaristan'ın askeri havacılığını felç edeceğini vurguladı.