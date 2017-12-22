Rus ‘kamikaze robot’ ile yapılan test çalışmaları görüntülendi

Rusya’nın yeni savaş robotu ‘Nerehta’, Rusya’nın Vladimir bölgesindeki sahada kış şartlarında test edildi. Rus askeri televizyonu Zvezda, test sahasında yapılan çalışmalarla ilgili bir video yayınladı.

Eğitime ilişkin verilen bilgilerde, eğitim sırasında ‘kamikaze robotların’ hedef olarak kullanıldığı belirtildi. 250 kilogram ağırlık taşıyabilen savaş robotlarının patlayıcı döşemede ve mühimmat tedarikinde kullanıldığına dikkat çekildi.

Videoda ayrıca, donatılmış oldukları makineli tüfeklerle sabit ve hareketli hedeflere ateş açan 2 adet 'Nerehta' savaş robotu da yer aldı. Robotların uzaktan kumandayla operatörler tarafından kumanda edildiği görüldü.

SAVAŞ MAKİNELERİ İLERİDE TANKSAVAR FÜZELERLE DONATILABİLİR

Hafif paletli şasi, zırhlı gövde ve özel teçhizatlar için bağlantılarla donatılan ‘Nerehta’ savaş robotlarının platform uzunluğu 2,5, eniyse 1,6 metre. Yaklaşık 1 ton ağırlığında olan robotun yüksekliğiyse 90 santimetre. Robotların üzerine muharebe, nakliye ve topçu keşif modülü olmak üzere 3 farklı modül yerleştirilebiliyor. Savaş makinelerin ileride tanksavar füzelerle donatılması planlanıyor.

Testlerin başarıyla sonlanmasının ardından ‘Nerehta’ robotları Rus Kara Kuvvetleri’nin hizmetine girecek.