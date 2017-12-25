‘ABD pilot eğitimlerinde Rus uçaklarını kullanıyor’

ABD Hava Kuvvetleri, eğitim sırasında Sovyetler Birliği'nde üretilen uçakları kullanıyor. ABD'li şirketlerinin, daha sonra orduya teslim ettiği Sovyet yapımı uçaklarının alımını artırdığı ifade edildi.

The National Interest'in makalesinde, "Şirketler daha aktif çalışmaya başladı, çünkü ABD Hava Kuvvetleri, pilotlarını eğitmek için yeterli sayıda potansiyel düşmanın uçaklarını elde etme çabalarını sürdürecek" ifadelerine yer verildi.

Yazıda örnek olarak Air USA şirketinin 2 adet MiG-29UB savaş uçağını satın almasını gösterdi. Uçakların, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinden birinden ithal edildiği kaydedildi.

Draken International şirketi de süpersonik MiG-21 dahil bir dizi uçağa sahip olduğunu iddia etti. Pride Aircraft şirketi ise Sovyet yapımı Su-27'yi elde etmesiyle övünüyor.

NASIL ELDE EDİLDİĞİ BELİRSİZ

Ama yazıda bu şirketlerin tam olarak Sovyet savaş uçaklarını nasıl elde ettiği açıklanmıyor. Sadece Su-27'nin Ukrayna'dan getirildiği belirtiliyor.

ABD Hava Kuvvetleri'nin eski pilotu Harry Gallup, Ukrayna'dan iki adet Su-27'nin alımına şahsen katıldığını anlattı.