S-400'de ABD baypas ediliyor

Rusya'dan alınacak S-400 füze sistemlerinin ödemesinin dolar ya da euro yerine rubleyle yapılacağı; nedeninin ise ABD'nin dolar transferlerini SWIFT sistemi üzerinden izlemesi ve isterse engelleyebilmesi olduğu ileri sürüldü.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, S-400 görüşmeleri Rusya'dan gelen yetkililerle tamamlanacak. Rusya ve Türkiye'nin, füze sistemlerinin ödemesi konusunda TL, ruble ya da bölgeden üçüncü bir ülkenin para birimi üzerinde durduğu, burada öne çıkan tercihin ruble olduğu belirtildi.

Ödemelerin dolar veya euro üzerinden yapılmasının sebebinin ise dolar üzerinden para transferlerinin ABD'li, euro üzerinden para transferlerinin AB'li makamlarca izlenebilmesi olduğu öne sürüldü.

ABD'nin soğuk baktığı projenin ödemelerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve ABD'nin ödemeleri geciktirmesi ya da dordurması gibi ihtimallere karşı yerel para üzerinden ödemenin öne çıktığı kaydedildi. S-400'lerin kaparo ödemesi de ruble üzerinden yapılmıştı.

'ABD TRANSFER BİLGİLERİNE ERİŞEBİLİR'

Habere göre, dolarla yapılan transferler, taraflardan birisi ABD olmasa bile SWIFT sistemi üzerinden ABD kontrolüne giriyor. Dolar cinsinden SWIFT transferlerin bilgilerine ABD tarafından erişilebiliyor ve istenirse engellenebiliyor. ABD'nin ambargosuyla karşılaşan İran'ın da daha önce para transferleri konusunda sıkıntı yaşadıkları biliniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son buluşmasında açıklanabileceği ileri sürülen S-400 anlaşmasının, yetkililerce yapılacak nihai görüşmelerin ardından müstakil bir toplantıyla duyurulmasının planlandığı ifade edildi.