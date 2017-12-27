Rusya, ABD'nin kullandığı üslerin sayısını azaltacak

Sputnik'e konuşan bir kaynağın paylaştığı bilgiye göre Rusya, 1 Ocak'tan itibaren ABD gözlem uçaklarının Açık Şemalar Anlaşması kapsamında kullandığı hava üslerinin sayısını azaltma kararı aldı.

Kaynak, "Bu, hava üsleri listesini anlaşmaya uygun hale getirmekle ilgili. Bu adım, ABD'nin Ocak ayında Rusya'ya karşı uygulamaya koyacağı önlemlere yönelik bir simetrik yanıt" ifadelerini kullandı.

Kaynak, ABD'nin önümüzdeki aydan itibaren Alaska ve Hawaii hava sahasını Rus gözlemcilere kapatmayı ve uçuş kapsamını kısıtlamayı da anımsattı.