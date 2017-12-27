Canikli'den S-400 açıklaması: İki sistem, 4 batarya, anlaşma sağlandı

Canikli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid es Sibsi ile düzenlediği ortak basın toplantısı sonrasında gazetecilerin, Rusya savunma sanayi şirketi Rosteh'in Başkanı Sergey Çemezov'un, "Türkiye'nin Rusya'dan 4 adet S-400 füze savunma sistemi bataryasını 2.5 milyar dolar karşılığında satın aldığı" açıklamasına ilişkin sorularını yanıtladı.

Canikli, "Doğru, öyle zaten. İki sistem, 4 batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" ifadesini kullandı.

Canikli, "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" diye konuştu.

Kommersant gazetesine konuşan Çemezov, Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödendiğini belirtmişti.