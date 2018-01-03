Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tayfun-VDV' adlı yeni zırhlı aracı kamuoyuyla paylaştı

PARAŞÜTLE İNME KABİLİYETİNE SAHİP
'Tayfun-VDV'nin özel poligonlarda teste tabi tutulduğunu belirten bakanlık, zırhlı aracın yüksek koruma ve modern silah kompleksiyle donatılmış olma özelliğinin yanı sıra paraşütle inme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.
Bakanlık, tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2019 yılında seri üretime geçilmesinin planlandığını da aktardı.
Tayfun zırhlı araçlar ailesi, 2010'lu yılların başlarında geliştirildi, 2015'ten itibaren de Rus ordusuna teslim edilmeye başladı. Saatte 105 km hıza ulaşabilen Tayfun araçları tek yakıt deposuyla bin 400 km mesafe kat edebiliyor. Bağımsız hidropnömatik süspansiyona bağlı araçlar, mürettebat dışında 16 kişi taşıyabiliyor. Araç, dışarıdaki durumu gösteren çok fonksiyonlu ekranlar, gece görüşü araçları ve uzaktan kumandalı silahlarla donatıldı.
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