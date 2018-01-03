Rusya Savunma Bakanlığı, 'Tayfun-VDV' adlı yeni zırhlı aracı kamuoyuyla paylaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, hava-indirme birlikleri için geliştirilen 'Tayfun-VDV' adlı yeni zırhlı aracın görselini ilk kez yayınladı.

Resmi internet sitesinden 'Tayfun-VDV' ile ilgili açıklama yapan bakanlık, "Rusya Hava-İndirme Komutanlığı, son yıllarda sanayi kuruluşlarıyla özel amaçlı, muharebe modülleriyle donatılmış zırhlı araç üretmek için ortak çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

PARAŞÜTLE İNME KABİLİYETİNE SAHİP

'Tayfun-VDV'nin özel poligonlarda teste tabi tutulduğunu belirten bakanlık, zırhlı aracın yüksek koruma ve modern silah kompleksiyle donatılmış olma özelliğinin yanı sıra paraşütle inme kabiliyetine sahip olduğunu vurguladı.

Bakanlık, tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2019 yılında seri üretime geçilmesinin planlandığını da aktardı.

Tayfun zırhlı araçlar ailesi, 2010'lu yılların başlarında geliştirildi, 2015'ten itibaren de Rus ordusuna teslim edilmeye başladı. Saatte 105 km hıza ulaşabilen Tayfun araçları tek yakıt deposuyla bin 400 km mesafe kat edebiliyor. Bağımsız hidropnömatik süspansiyona bağlı araçlar, mürettebat dışında 16 kişi taşıyabiliyor. Araç, dışarıdaki durumu gösteren çok fonksiyonlu ekranlar, gece görüşü araçları ve uzaktan kumandalı silahlarla donatıldı.