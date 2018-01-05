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    52.Uluslararası Paris Havacılık Fuarı

    Cumhurbaşkanlığı'ndan F-35 ihalesi

    © AFP 2017/ Eric Piermont
    Savunma
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    Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Sanayii Müsteşarlığı, OHAL kapsamında yayımlanan son KHK ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. İlk ihale F-35 savaş uçakları için açıldı.

    F-35
    © REUTERS/
    ABD ile Türkiye arasında F-35 anlaşması
    Kurulduğu 1985 yılından bu yana Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM), OHAL kapsamında yayımlanan son kanun hükmünde kararname (KHK) ile Cumhurbaşkanlığı'na bağlandı. SSM, Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki ilk ihalesini F-35 savaş uçakları için açtı. "Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Müsteşarlığı" imzasıyla açılan ihale "HvBSJSF Bütünleşmesi Projesi" başlığını taşıyor.

    Proje, Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi ile Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine bu yıl girmesi beklenen F-35 uçakları arasında bilgi alışverişinin güvenli şekilde sağlanmasını amaçlıyor. Kurulacak sistem, gizlilik dereceli bilgilerin karargâhtan yeni nesil jetlere ve jetlerden karargâha güvenli ve kontrollü biçimde aktarılmasını sağlayacak. Proje için son teklif verme tarihi 28 Şubat. Üretici tercihini, KHK düzenlemesi kapsamında artık Başbakan yerine Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanacak olan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) yapacak.

    'TÜRKİYE 14 SİPARİŞ VERDİ, TESLİMAT BU YIL'

    F35A
    © AP Photo/ Ross D. Franklin
    Pentagon: Türkiye'nin de alıcılarından olduğu F-35'ler için 3.7 milyar ödendi
    Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, yeni nesil F-35 savaş uçakları, ABD öncülüğünde aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 9 ülkenin ortaklığında geliştirilip üretiliyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin, Müşterek Taarruz Uçağı (JSF-Joint Strike Fighter) adı verilen proje kapsamında üretilen F-35 uçaklarından 100 adet satın alması öngörülüyor. Türkiye şu ana kadar 14 uçak için kesin sipariş verdi. Üretilen ilk F-35 uçağının teslimatının bu yıl yapılması planlanıyor.

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    Etiketler:
    ihale, OHAL, F-35, Türk Hava Kuvvetleri, Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı, ABD, Türkiye
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