Türkiye, Fransa ve İtalya uzun menzilli hava savunma sözleşmesi imzaladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Paris ziyareti sırasında Fransa-İtalya ortaklığı Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için sözleşme imzalandı.

© Sputnik/ Türkiye, Fransa ve İtalya arasında anlaşma: Ortak füze sistemi geliştirilecek Erdoğan'ın Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeleri sırasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Türk ortakları Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşmeye imza atıldı.

'2020'LERİN ORTASINDA HAZIR'

Üç ülkenin geliştireceği füze programının 2020'lerin ortasında hazır olması öngörülüyor. Böylece hayalet uçaklar, insansız hava araçları ve füzelerden kaynaklanan tehditlere karşı savunma imkanları sağlaması hedefleniyor.

'İHRACAT DA YAPILACAK'

Eurosam "Ortak geliştirme faaliyetleri, Türkiye'nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını destekleyecek. Yanısıra ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratacak" açıklaması yaptı.

© AA/ Dursun Aydemir Canikli'den 'Fransa ve İtalya ile anlaşma' açıklaması: Milli imkanlarla hava savunma sistemi oluşumuna katkı sağlayacak

Fransa, İtalya ve Türk savunma bakanları Kasım ayında ortak savunma projelerinde işbirliği yapmak üzere bir niyet beyanı imzalamışlardı.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmeleri sırasında uzun menzilli hava savunma ve füze projesi için Eurosam ile Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşmeye imza atıldı.